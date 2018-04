Den danske triatlet Michelle Vesterby satte lørdag dansk rekord i ironman ved de officielle nordamerikanske mesterskaber Ironman Texas i USA.

Her sluttede hun på en fjerdeplads med tiden 8 timer, 45 minutter og 47 sekunder.

Hun overtog rekorden fra Helle Frederiksen, der i november satte tiden 8 timer, 55 minutter og 35 sekunder.

Dermed slog Vesterby rekorden med omkring ti minutter.

- Løbet gik præcis, som det skulle, og det lover godt, at jeg så tidligt på sæsonen har kørt så godt et løb. Jeg er sindssygt glad lige nu, siger Michelle Vesterby i en pressemeddelelse.

Vesterby har forud for denne sæson haft en lidt mere alternativ opstart, hvor hun blandt andet erstattede en træningslejr med en tur på Kilimanjaro.

Det mener hun, har gjort hende langt stærkere.

- Formen er et bevis på, at min vintertræning har været god, og at mine vurderinger i forhold til at ændre træningen har været rigtige, siger Vesterby.

- At jeg rammer formen nu, giver mig også utrolig meget selvtillid frem mod resten af sæsonen, hvor det store mål er Ironman på Hawaii til efteråret.

En ironman består af 3,8 kilometers svømning, 180 kilometer på cykel samt løb på maratondistancen 42,195 kilometer.