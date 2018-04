1 / 3

Siff Søgaard (tv) og Amalie Stagil går på HF-Flow på VUC: - Der er så mange studerende i byen, at der hele tiden mangler nye ungdomsboliger. Så det er fedt, at der bliver bygget nogle lige her. Bare på den anden side af vores skole. - Vi kan da godt flytte os andre steder hen, men et miljø med andre unge og studerende, det kan ikke blive for fedt. Foto: Ivar Juel Nordentoft