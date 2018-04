Det var ikke en del af den overordnede plan for et større industri- og håndværksareal mellem Seebladsgade og Ejlskovsgade, at der skulle bygges boliger i op til fem etager med tilladelse til et elevatortårn, der rager lidt højere op. Men med omdannelsen af den indre havn til et City Campus med tusinder af studerende, er det nærmest indlysende at bygge ungdomsboliger i stedet for at have arbejdspladser.

Der er sat en proces i gang, hvor hele området mellem Storms Pakhus og Erhvervakademiet Lillebælt (EAL) bliver omdannet til en cirka 250 boliger, som i pris og størrelse tilpasses ungdommelige krav. Det vil sige mindre lejligheder, som er til at betale.

Oprindeligt var det ellers tanken, at lige præcis dette areal skulle genbruges til en slags lettere industri og servicevirksomheder. Det ændres, hvis der ikke kommer tungtvejende indsigelser og byrådet senere nikker ja til både en ny kommuneplan og til en ændre lokalplan.