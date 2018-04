112

- En gæst havde små børn under otte år med i svømmehallen. Han fik at vide, han skulle være i vandet med dem. Det nægtede han og blev sur på livredderen, som han blev voldelig overfor, fortæller hun.

Fredericia Idrætscenter har lavet et opslag på Facebook, hvor man beklager episoden og pointerer, at den slags opførsel ikke accepteres i idrætscentret. Man opfordrer desuden eventuelle vidner til at henvende sig til idrætscentret, hvis man har brug for at få episoden talt igennem.

- Det har selvfølgelig været voldsom for de børn og familier, som var vidne til det, så hvis nogen har små børn, der har brug for at snakke, er de velkomne, siger Christina Schilling.

Episoden skete ved 13-14 tiden lørdag. Livredderen har fået fri et par dage.

- Han har det fint. Det var heldigvis en af vores faste, garvede livreddere, fortæller hun.