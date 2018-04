Der ligger en stor kommunikationsopgave foran formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, når han i de kommende uger skal rundt i landet og holde stormøder med sine tillidsfolk.

Her skal han overbevise dem om, at de skal anbefale et ja til en aftale om nye overenskomster, selv om den ikke indeholder en aftale om lærernes arbejdstid.

Det står og falder med lærerformandens troværdighed, mener erfarne kommunikationsfolk.

- Et ja eller et nej er et ja eller et nej til Bondo, siger Anne Villemoes, der er pr-specialist og arbejder med kommunikation og krisehåndtering.

- Hvis lærerne sidder tilbage med en følelse af, at han har gjort sit bedste, så vil man stemme ja. For man har respekt for folk, der gør deres bedste, siger hun.

Topforhandlerne på det kommunale område kunne fredag præsentere et samlet forlig for alle ansatte i kommunerne, herunder lærerne.

Det lykkedes ikke Anders Bondo Chistensen at få en ny arbejdstidsaftale i hus. Dermed er lærernes arbejdstid fortsat reguleret af lov, der blev indført i 2013 efter en 25 dage lang lockout af lærerne.

En ny arbejdstidsaftale var ellers et hovedkrav, som hele fagbevægelsen har bakket op om. I stedet får lærerne en undersøgelseskommission, der skal se på deres vilkår.

Alle organisationer skal nu stemme om aftalen. Hos lærerne er det op til medlemmerne. Hvis et flertal af de erhvervsaktive stemmer nej, bliver der konflikt.

- Det er afgørende, at han er fysisk til stede. Det er et udtryk for respekt at være til stede i rummet. Han skal lytte og forstå de følelser, der er på spil. Nogle er måske vrede eller føler sig forrådt, siger Anne Villemoes.

- Han skal tage dem alvorligt, men også turde påtage sig medansvaret for den aftale, der er landet. Det vil være let at skyde skylden på modparten. Men han skal påtage sig ansvaret, hvis han skal bevare sin troværdighed, siger hun.

Flere lærere har ytret kritik af resultatet både i medierne og på de sociale medier.

Lærerformanden var hurtigt ude med en video og et langt brev til alle medlemmer. En kommission var eneste alternativ til en konflikt, hvorefter lærerne ikke ville være bedre stillet, lød budskabet.

Ifølge ekstern lektor i krisekommunikation fra CBS Lasse Peter Laursen har lærerformanden gjort det eneste rigtige. Han har reageret hurtigt og lagt alt frem.

- Han ved godt, at han ikke er kommet i mål, og at han har en krisekommunikationsopgave.

- Hans budskaber i brev og video lever godt på de sociale medier og kommer ud til medlemmerne, så de kan forstå bevæggrundene og ikke behøver at søge informationer andre steder, siger han.