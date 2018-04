Ryslinge: Op til balletfestivalen 1. til 9. juni kommer der til at være et hav af aktiviteter rundt omkring i landet, når Nikolaj Hübbe og co. iværksætter en roadtrip, hvor de vil opfordre og udfordre danskerne til at prøve kræfter med ballet.

Balletfestivalens roadtrip starter på Spot Festival i Aarhus den 9. maj, hvor nogle dansere viser ballet, før folk selv må prøve. Og den 22. maj lander roadtrip´en så på Café Fabers i Ryslinge, hvor medarbejdere og gæster opfordres til danse med.

Her vil solist ved Den Kongelige Ballet Femke Mølbach Slot danse "Ægget" og "Den døende svane". /EXP