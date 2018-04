By- og Kulturforvaltningen afventer, at digeudvalget i Seden Strandby er klar med sit endelige oplæg til en digeløsning, inden sagen fremlægges til beslutning hos politikerne.

Den vejledende afstemning, der i sidste uge viste et flertal for at gå i gang med digeprojektet til 5,3 millioner kroner i Seden Strandby, får ikke Odense Kommune til at gå videre med projektet her og nu.

Det oplyser Boie Skov Frederiksen, afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed i Odense Kommune.

I sidste ende er det byrådet, der skal beslutte at sætte digeprojektet i gang. Men inden det kommer så vidt, skal digeudvalget i Seden Strandby gøre op med sig selv, hvad det er for et projekt, herunder hvilken finansieringsmodel, man ønsker at arbejde videre med.

- Digeudvalget skal nu kigge på deres projektidé igen i forhold til de input, der er kommet fra de lokale derude. Og så skal de finde ud af, hvad det helt præcis er for et projekt, de vil bede politikerne godkende, siger Boie Skov Frederiksen.

I sidste ende kan byrådet vælge at gennemtvinge en digeløsning, som alle kommer til at betale til - om man ønsker det eller ej. Men afdelingschefen opfordrer til, at lokalsamfundet i Seden Strandby får talt sig til rette om en model, som alle eller næsten alle kan bakke op omkring. Det vil øge sandsynligheden for, at der er opbakning til at gå videre med projektet, vurderer han.

- Det allerbedste er, hvis man kan blive enige om, hvordan man fordeler omkostningerne. Og det giver vi dem (beboerne i Seden Strandby, red.) fred og ro til nu at drøfte med hinanden.

Ifølge Boie Skov Frederiksen er der som sådan ikke nogen deadline for, hvornår Seden Strandby skal fremlægge sit endelige forslag til en løsning.

- Princippet her er, at de bestemmer, hvornår de vil præsentere det for os. Vi afventer deres udspil, når de klar, siger han.

Anders Brændholt Rasmussen fra grundejerforeningen i Seden Strandby oplyser, at digegruppen først kan komme videre med dialogen med beboerne, når Odense Kommune har svaret på de høringssvar, der er kommet ind. Det ventes at ske i løbet af cirka en måned.