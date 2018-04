Efter et "mudret" afstemningsresultat om digeprojektet i Seden Strandby er en debat om fordelingen af udgifter til at opføre digerne atter blusset op i det lille lokalsamfund.

Nogle taler for en solidarisk løsning, hvor alle betaler lige meget, men det er digeudvalget imod.

De ved det udmærket godt i Seden Strandby: Det er nok kun et spørgsmål om tid, inden den næste oversvømmelse rammer det lille landsbysamfund i Odense Kommunes nordlige udkant, der, som kortet her på siden viser, ligger lavt og udsat, når havet stiger. Igen vil der skulle fyldes sandsække, og igen vil der være frygt for, at sandsækkene ikke kan holde vandet ude med risiko for, at det trænger ind i haver og huser. Sådan er vilkårene i Seden Strandby, og det er de fleste godt trætte af. Derfor er der heller ikke mange, hvis overhovedet nogen, som ikke kan se det fornuftige i, at der nu lægges an til at opføre diger, som kan beskytte det udsatte område mod vandets hærgen. Forventningen er, at antallet og styrken af oversvømmelser kun vil tage til i fremtiden. Det siger eksperterne. Men enigheden hører op, når regningen skal fordeles.

Nogle skal betale fire gange så meget

I alt er digeprojektet, der er på tegnebrættet, beregnet til at koste cirka 5,3 millioner kroner. Og borgerne - 135 husstande - skal selv betale, da Odenses byråd har afvist at yde tilskud. Indtil videre er der fra digeudvalgets side lagt op til, at udgiften kort fortalt skal fordeles ud fra, hvor lavt eller højt de enkelte ejendomme ligger i forhold til havet. Udgiften skal stå mål med den fordel, man opnår ved diget, er princippet. Størrelsen på regningen kan variere voldsomt. Fra under 20.000 kroner for dem, der slipper billigst, til omkring 80.000 kroner for dem, som skal betale mest. Og de forskelle skaber en anspændt stemning i det ellers normalt så idylliske lokalsamfund, hvor indbyggerne plejer at stå skulder ved skulder. Både når der skal bygges legeplads, og når der skal fyldes sandsække til at modstå en ny truende oversvømmelse. Og i lokalsamfundets facebook-gruppe og hen over hækkene er der stemmer, der taler om, at regningen i stedet burde betales ud fra et solidarisk princip, hvor alle bidrager lige meget. En af stemmerne tilhører Mogens Nielsen. Han står til at skulle betale omkring 81.000 alt i alt, mens andre slipper med helt ned til 17.000 kroner, fortæller han. - På en eller anden måde får alle jo gavn af det (digeprojektet, red.), siger han. Mogens Nielsen mener, at alle bliver påvirket, når den eneste vej ind til området, Seden Strandgyde, lukkes af vandmasserne. Ligesom alle rammes af højere priser på forsikringer og lavere værdi af deres boliger, fordi Seden Strandby er blevet kendt som et højrisikoområde for oversvømmelser. - Alle vil få gavn af digerne, og derfor er det mere retfærdigt at fordele regningen solidarisk, så alle betaler det samme, siger han.

Model skyldes jura

Men sådan et "alle betaler det samme"-princip afviser formand for grundejerforeningen, Anders Brændholt Rasmussen. Det skyldes ikke, at han selv står til at få en lille regning: - Jeg er en dem, der skal betale mest, men det gør jeg gerne, siger han. Modstanden mod en solidarisk betalingsmodel skyldes i stedet, at Anders Brændholt Rasmussen ikke tror på, at det er realistisk at få digeprojektet gennemført på den måde. - Principielt har jeg ikke noget imod, at alle skal betale det samme, men vi har fået den rådgivning omkring det juridiske, at hvis bare én herude klager (til Miljø- og Fødevareklagenævnet, red.) over den model, vil de få ret. Mogens Nielsen anerkender, at det juridiske kan udgøre et problem, men han mener, det må være muligt at overtale alle til at være med på en solidarisk ordning. I hvert fald bør det prøves. - Jeg tvivler på, at nogen i sidste ende vil klage, siger han. Den opfattelse deler Anders Brændtholt Rasmussen ikke. - Jeg kender nogle stykker, som vil klage, siger han. Formanden siger dog, han er med på at se på, om der skal laves en mindre modificering af den fordelingsnøgle for udgifterne, der i første omgang har været lagt frem.

Spirende fjendskaber