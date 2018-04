FODBOLD: OB er draget på generalprøve på de to playoff-kampe mod AGF i Haderslev.

Der er umiddelbart ikke det store at spille for i kampen mellem Sønderjyske og OB, men træner Kent Nielsen bruger kampen til at køre et par unge folk i stilling igen.

Julius Eskesen er med fra start ingen og angriberen Mathias Jørgensen sidder på bænken i Haderslev, hvor OB starter sådan:

Sten Grytebust - Ryan Johnson Laursen, Kenneth Emil Petersen, Marco Lund, Mikkel Desler - Julius Eskesen, Jens Jakob Dyhr Thomasen, Jeppe Tverskov, Mathias Greve - Anders K. Jacobsen, Nicklas Helenius.

Bænken:

Thomas Mikkelsen, Joao Pereira, André Rømer, Nana Welbeck, Troels Kløve, Mohammed Fellah og Mathias Jørgensen.