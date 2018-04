Flere og flere butikker ønsker at have mulighed for at nægte kontanter som betaling efter klokken 20 om aftenen.

Siden den 1. januar i år har det været muligt for butikker at få lov til at blive kontantfri fra klokken 20. Loven er tiltænkt butikker i områder med særlig risiko for røverier.

I januar ansøgte kun fem butikker om at få lov til det, men nu har 150 butikker søgt om tilladelse hos Finanstilsynet, skriver DR Nordjylland.

En af dem er Rema 1000 i Aalborg Øst.

Her var der for halvandet år siden et røveriforsøg ved lukketid.

Og ifølge købmand Jacob Dalgaard, er der én årsag til, at butikken ikke længere tager imod kontanter om aftenen.

- Det handler om de ansattes sikkerhed, siger han til DR Nordjylland.

Dalgaards butik i det nordjyske har været kontantfri fra klokken otte til ni ved lukketid i snart to måneder. Og det har ifølge købmanden ikke skabt de store problemer.

For der er efterhånden ikke så mange, der betaler med kontanter, siger Jacob Dalgaard til DR Nordjylland.

Det er op til den enkelte købmand, hvornår butikken vælger at tage imod kontanter, og hvornår den vælger det fra.

Derfor er det svært at sige, hvor mange af de 150 butikker, der har underrettet Finanstilsynet om, at de ønsker ikke at tage imod kontanter, der reelt gør det.

Men det handler altså om sikkerheden i forhold til røverier.

I øjeblikket tager ti Rema 1000-butikker ikke imod kontanter mellem klokken otte om aftenen og seks om morgenen.

Siden 1. januar er det blevet lovligt at afvise kontanter i tidsrummet fra klokken 22 til seks om morgenen, og i postnumre med særligt høj risiko for røveri kan butikker altså ansøge om at blive kontantfrie allerede fra klokken 20.