Prisuddeling

Et lokalt projekt og en studerende på musikalakademiet modtog priser på 55.000 kr.

Fredericia: Den røde løber var rullet ud på Gothersgade, og allerøverst på tredje etage var brødre og søstre fra Odd Fellow i hele Danmark samlet til årets store prisuddeling, hvor en halv million kroner skulle deles ud.

130 logemedlemmer var samlet i den smukke, gamle logesal, som snart fylder 100 år.

- Vi er her i hjertet af Fredericia, i "byen for alle", som der står i en af de nærliggende gader. Det er noget, vi har tænkt os at tage meget bogstaveligt, sagde distriktsdeputeret storsire Bente Gertz i velkomsttalen.

Prisuddeling Forskerprisen på 250.000 kr.: Professor Henrik Toft Sørensen, leder af Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.Odd Fellow Ordenens hæders- og litteraturpris på 50.000 kr.: Forfatter og dramatiker Line Knutzon.



GrønlandsFonden: Projektet Orqigaq i Kangerlussuag (Sdr. Strømfjord) modtager 20.000 kr. til at hjælpe unge grønlændere, der haft svære opvækstvilkår.



Rebekkafonden: 30.000 kr. til Red Barnets oplevelsesklub i Fredericia, der støtter krigsveteraners oplevelser med deres børn. Desuden modtager foreningen Savn 30.000 kr. til weekendophold til børn og pårørende til indsatte.



Børnefonden: 20.000 kr. til Børne Voksenvenner.



Odd Fellow Ordenens legat for unge sang- og musikstuderende: 25.000 kr. hver til: August Finkas, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Monica Isa Andersen, Musicalakademiet Fredericia, Mariann Fredgaard Ravnkilde Mikkelsen, Det Jyske Musikkonservatorium, Joel Illerhag, Rytmisk Musikkonservatorium, Jacob Bredahl Djursaa, Syddansk Musikkonservatorium.



Lars Kruses Fond: 40.000 kr. til Frelsens Hærs lokalafdeling i Skagen.

Odd Fellow er en snart 200 år gammel værdibaseret orden, som arbejder for et etisk samfund med et humanitært sigte, som Odd Fellow beskriver sig selv.