Prisuddeling

- Vi bestræber os på et etisk samfund med et humanitært sigte. Målet er at tilstræbe at gøre en forskel, fortæller storsire Erling Storholdt Poulsen.

Hvert år uddeler Odd Fellow flere millioner kroner til forskellige formål. Pengene stammer fra ordenens fonde, som medlemmerne betaler til via deres medlemsbidrag. Dertil kommer overskud fra arrangementer. Det yngste medlem af Odd Fellow er 19 år, mens det ældste er 104 år. Men det er ikke hvem som helst, der kan blive en del af fællesskabet.

- Man skal være myndig, have god vandel, som betyder et godt omdømme, og man skal tro på et højeste væsen, men det er absolut forbudt at tale om religion og politik, for det har altid skilt folk, forklarer Erling Storholdt Poulsen.

Den mest almindelige måde, Odd Fellow får nye medlemmer, er, at nuværende medlemmer anbefaler de nye. I de senere år har ordenen dog også mærket, ligesom mange andre foreninger, at medlemmernes adfærdsmønster har ændret sig. Mange er ikke trofaste medlemmer hele livet længere.

- Samfundet har ændret sig i retning af noget mere koldt. Man zapper sig igennem. Tidligere havde mange 25, 40 og 50 års jubilæum. Men jeg tror, det ændrer sig igen, for mange vil savne fællesskabet og venskaberne, siger Erling Storholdt Poulsen.

Odd Fellow har 90.000 medlemmer i Europa, hvor af de nordiske lande tegner sig for langt størsteparten af medlemmerne.