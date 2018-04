Morud: Glem alt om at ligge på sofaen og lade dig forkæle, selv om du er mand, og datoen siger 5. juni, Fars Dag.

Hvis du er en rigtig mand, skal du i stedet melde dig til Rigtige Mænd Løbet, lyder opfordringen fra Morud Idrætsforening, der igen i år står som arrangør af et af de 31 løb, der afvikles på samme tid og efter samme mønster rundt omkring i hele landet med start klokken 19.

Løbet er et holdløb, hvor det handler om at arbejde sammen som et team. Sidste år skulle er hold bestå af fem deltagere, men det er i år sat ned til tre for at gøre det lettere at stille hold.

- Men bortset fra det er konceptet det samme som sidste år, fortæller løbsleder fra Morud Idrætsforening Thomas Skovhus.

Løbet er et stjerneløb med friluftsbadet og Langesøhallerne som midtpunkt og stedet, hvor publikum kan heppe på de rigtige mænd. Herfra skal mændene finde frem til et antal opgaveposter med navne som farvefræs, edderkoppen, hundeproppen og bazooka.

En af holddeltagerne må cykle, de andre to skal løbe/gå, og man må gerne skiftes. Sammenlagt er banen på cirka 10 kilometer - naturligvis afhængig af om mændene kan finde den direkte vej til posterne, og vinderne er det hold, der løser flest opgaver på kortest tid.

Rigtige Mænd Løbet er inspireret af de populære tv-udsendelser om en flok mænd og deres kamp for at komme i bedre form og smide nogle af de alt for mange kilo. Ni af de ti mænd fra de to udsendelses-rækker kan lige nu følges på DR 1, hvor de prøver kræfter med Norges sne.