Fodbold, Herrer Fynsserien, Morud IF-OKS 2-1 (0-0) og Otterup B&IK-Assens FC 4-1 (2-0):

Otterup fortsatte vejen mod dét, der efterhånden ligner en oprykning til Danmarksserien, da de vandt en sikker 4-1 sejr over bundholdet Assens. Og da Morud næsten samtidig snød forfølgerne OKS med to mål i overtiden og vandt 2-1, blev Otterups afstand til OKS på hele ni point, mens Aarslev på andenpladsen er syv point efter. Otterup har dog spillet en kamp mere.

Morud leverede en lille sensation ved i overtiden ikke bare at udligne, men også at hive sejren over OKS hjem. Jakob Mønster havde bragt OKS foran omkring den hele time, men det forvandlede Moruds Emil Egetoft Pedersen og Kristian Kaspersen til lidt af et OKS-mareridt.

- Vi stod godt på banen og var farlige på kontrachancerne, konstaterede en meget glad Morud-træner, Mads Jensen, som kunne se holdet tage et godt hop op midt i tabellen.

Selvom Otterup som forventet gik foran 2-0 ved David Chilvers og Andreas Hansen, så kæmpede Assens godt, og efter pausen reducerede Anders Lohmann Hansen tilmed. Men så strammede Otterup rebet, og Mark Tubæk satte 3-1 målet ind i hjørnet, inden Jonas Villemoes lukkede til 4-1.

- Vi spillede en tålmodig og disciplineret fodboldkamp og skabte rigtigt mange chancer. Men kredit til Assens, lød det fra Otterup-træner Chris Margaard. (AR)