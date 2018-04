Assens Forsyning er kommet i modvind, efter det er blevet besluttet, at vandafledningsafgiften skal stige med 27 procent i år. Direktøren erkender, at forsyningen har været for dårlig til at forklare hvorfor, og derfor har forsyningen opstillet en række hyppigt stillede spørgsmål, som den selv giver svarene på. Dem kan du læse her.

1. Hvad kommer det til at koste mig at skulle lægge nye kloakrør på min grund?

For det første er det ikke alle borgere, der skal separatkloakere. For nogles vedkommende er der allerede foretaget en adskillelse af regnvand og spildevand på grunden. Og for dem, der skal lægge nye rør, kommer det for langt de fleste ikke til at koste 50-100.000 kroner. En rundspørge hos kloakmestre har vist, at det for mange vil ligge i niveauet 5-35.000 kroner (eksklusiv moms). I enkelte tilfælde kan udgiften komme op på 50-100.000 kroner, men vil være særdeles sjældent. Der er også den mulighed, at du kan anvende andre og måske billigere løsninger som faskine eller regnbed (en løsning, der sørger for, at regnvandet siver ned i jorden). Vi anbefaler, at du får et tilbud fra din lokale kloakmester. Og husk, at sådan som det er nu, kan du få håndværkerfradrag for en del af udgiften.

2. Hvor meget mere kommer det til at koste for mig, at spildevandsafgiften stiger?

Vi skønner, at det for en enkelt person drejer det sig om cirka 42 kroner om måneden eller 500 kroner om året. En gennemsnitshusstand med fire medlemmer vil skulle betale cirka 167 kroner mere om måneden eller i alt 2000 kroner om året.

3. Kan man ikke udskyde investeringerne eller gennemføre dem i et langsommere tempo?

Vi kan ikke udskyde investeringen i et nyt renseanlæg. Der er allerede for lille kapacitet i dag og mindst et af anlæggene kræver renovering. Desuden vil industrien mangle kapacitet. Det nye renseanlæg er først færdigt i 2020. Adskillelse af regnvand og spildevand (separatkloakeringen) er en forudsætning for den bedste udnyttelse af det nye renseanlæg. Den er nødvendig for, at vi undgår at pumpe "rent" regnvand ind i renseanlægget. Det er dyrt og spild af rensekapacitet. Og det gælder også, hvis vi beholdt de eksisterende renseanlæg. Hvis vi udskyder de 17% af den samlede separatkloakering, som mangler at blive gennemført, vil det betyde ekstra anlægsomkostninger til det nye renseanlæg og omkostninger i driften af renseanlægget. Desuden vil der blive ekstraomkostninger til den transportledning, der skal bringe vandet til renseanlægget. Vi taler her om cirka 150-200 millioner kroner ekstra. Mange steder skal de eksisterende kloakrør i vejen skiftes nu under alle omstændigheder, da de er slidt ned (fra 1950-60), så med udskiftning af rørene får vi samtidigt vedligeholdt vores kloaknet. To fluer med et smæk.

4. Kan I ikke afdrage langsommere på gælden?

Vi kan godt afdrage langsommere på gælden, men så bliver det bare de næste generationer, der står med regningen. I øvrigt en regning, der bliver større, da der jo så løber endnu flere renter på.

5. Jeg har hørt, at I også vil bygge en helt ny administrationsbygning. Er det strengt nødvendigt?

Den eksisterende administrationsbygning er for lille. Når det nye renseanlæg står klar, skal de cirka 10 medarbejdere fra de lukkede anlæg flyttes ind. Dertil kommer fordelene ved, at alle medarbejdere er samlet på et sted. Det forenkler kommunikation og forbedrer beslutninger. Endelig kræver det såkaldte HEPWAT-projekt et showroom og mulighed for 120 besøgende ad gangen. Det er der ikke plads til i den nuværende bygning.

6. Hvis borgerne selv sørger for, at regnvandet ikke kommer ud i kloakken, kan vi så ikke undvære helt at separatkloakere i vejene?

Det kunne man godt tro, men i langt de fleste tilfælde vil det ikke være alle grundejere på en vej, der kan beholde regnvandet fra spildevandet på egen grund, og så skal er jo alligevel lægges separate rør i vejen til dem. Separatkloakering vil forbedre vandmiljøet, da vandløb vil blive skånet for overløb af spildevand fra kloakkerne. Kloaknettet er desuden mange steder anlagt med for små rør.

7. Hvordan finder jeg ud af, om jeg skal lægge nye kloakrør på min grund?

Du kan selv tjekke om din bolig ligger i et område, hvor der skal lægges adskilte rør (separatkloakeres). Det gør du ved at gå ind på https://spildevand.assens.dk/kort/

8. Hvor i loven står det, at jeg selv skal betale for nye kloakrør på min grund?

Det står i Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4, at du som grundejer er forpligtet til at tilslutte regnvand/spildevand, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. Det betyder, at når der er etableret stik til regnvand og spildevand, er du forpligtiget til at adskille regn- og spildevand på din egen grund.

9. Er der ikke andre muligheder for at separatkloakere end at skulle lægge to rør i jorden?

Jo, det er der. At separatkloakere betyder blot at adskille spildevand fra regnvand. Og det behøver ikke at kræve, at der lægges to rør i jorden. Regnvand kan for eksempel holdes på overfladen og transporteres væk i åbne render eller kanaler, hvis forholdene egner sig til det. Vi undersøger i hvert projekt, hvilken løsning der er bedst egnet og billigst for det konkrete område.