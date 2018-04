Kloaksystemet er i dag for småt. Derfor er taksten for at komme af med spildevand nødt til at stige, så der kan investeres i et nyt rensningsanlæg. Men det har Assens Forsyning været for dårlig til at forklare, erkender administrerende direktør Birger Strandby Ernst.

Hvorfor skal prisen for at komme af med spildevandet i Assens Kommune stige med 26 procent i 2018? Hvorfor skal der laves kloakseparering i hele kommunen? Hvorfor skal jeg selv betale for kloakseparering?

Det er nogle af de spørgsmål, som borgere i Assens Kommune har stillet højlydt og ofte, efter Assens Forsyning lagde taksterne for 2018 frem. For med de nye takster koster det 70 kroner at komme af med en kubikmeter spildevand. Det er en stigning på 26 procent, og dermed er vandafledningsafgiften i Assens Kommune den højeste på Fyn.

Men Assens Forsyning har været for dårlig til at forklare, hvorfor prisstigningen og kloakseparering er nødvendig. Det erkender Birger Strandby Ernst, der er administrerende direktør i Assens Forsyning.

- Vores kommunikation har været for dårlig. Vi har været for dårlige til at forklare de sammenhænge, der er i en takststigning. Vi er nok for tekniske, når vi kommunikerer ud. Det prøver vi at råde bod på nu og blive bedre til at kommunikere ud. Vi søger hele tiden den bedste og den billigste løsning for borgerne, men der er et lovgivningssæt, vi er reguleret under, og det skal vi også håndtere. Det er der, hvor det bliver teknisk at forklare, hvordan det hænger sammen, fortæller Birger Strandby Ernst.