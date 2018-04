Et brændt straffespark blev kostbart for Ullerslevs serie 2-hold.

Fodbold, Serie 2, Pulje 2

SUB Ullerslev-OKS 0-1 (0-1)

Kampen på et langhåret Ullerslev Stadion var mellem rækkens nummer tre og fire, og tre point ville være afgørende for om et af holdene måske ville kunne true Marslev eller B67, der aktuelt indtager de to oprykningspladser.

Det blev en topkamp værdig, og ingen kunne forudsige, at udeholdets enlige mål, der allerede faldt i det ottende minut, ville være afgørende for kampens udfald. Målet var resultatet af en lang stikning, der sikkert blev omsat i en startfase, hvor hjemmeholdet ellers stod dybt, netop for at undgå at blive overløbet af udeholdets hurtige kombinationer.

SUB Ullerslev havde mulighed for hurtigt at komme tilbage, da OKS kort efter blev ramt af en ti minutters udvisning, men udeholdet var stadig i stand til at være mest på bolden. Kort før halvleg fik hjemmeholdet dog tilkendt et tvivlsomt straffespark, men den udligning, der kunne have givet SUB Ullerslev afgørende medvind, blev forpasset, da Jon Sørensen i OKS målet nappede forsøget fra Victor Babich.

Udeholdet havde stadig bolden mest efter pausen, og først i slutfasen lykkedes det hjemmeholdet at skabe muligheder, der desværre ikke blev omsat med omtanke. I kampens sidste minutter, hvor der for alvor blev åbnet op bagude hos hjemmeholdet, var OKS oven i købet tæt på at øge føringen.

Dennis Juel Krogshede, der efter en lang periode i Aunslev nu træner SUB Ullerslev på tredje sæson, var ærgerlig efter nederlaget.

- Jeg synes, at vi er gode til at holde dem fra fadet, og så koster det et point, at vi brænder straffesparket, var den klare udmelding fra træneren, der også ærgrede sig over at mangle et par stamspillere til så vigtig en kamp.

I næste runde er træneren, sammen med sit hold oversidder, så næste opgave er igen en hjemmekamp, når FIUK, der også er med i øverste halvdel af tabellen, gæster Ullerslev den 12. maj.