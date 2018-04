- Vi har i flere år set, at vi ligger generelt lavt i de tal, og vi skal have undersøgt hvorfor, siger han og fortsætter:

Sprogvurdering i 0.klasse Elever i folkeskolerne i Nyborg Kommune sprogvurderes i børnehaveklassen, så de kan hjælpes videre i deres tale- og skriftsproglige udvikling.I børnehaveklassen gennemfører eleverne en gruppetest, hvor der ud fra resultaterne kan vurderes, om nogle elever skal testes individuelt. Testresultaterne opdeler eleverne i tre grupper. Dem, der kræver en særlig indsats, fokuseret indsats og generel indsats. Landsnormen for andelen af børn, der har brug for mest sproglig hjælp - altså en særlig indsats - er fem procent. Dernæst kommer en fokuseret indsats med 10 procent og til sidst en generel indsats med 85 procent. I Nyborg ligger tallene på henholdsvis 14, 14 og 72 procent.

Andelen af elever, der ikke har sproglige udfordringer, når de testes første gang i skolen, er faldende. Den ligger nu 13 procentpoint under landsnormen på 85 procent. Det viser den seneste kommunale kvalitetsrapport over skolerne .

- Det interessante er, at vi har lavet sprogtest af børnene i børnehaven, og vi har ikke nødvendigvis det samme billede. Det ser rimelig fornuftigt ud. Derfor skal vi have kigget på, hvad der egentligt sker, når de starter i skole.

Børnechef i Nyborg Kommune Torben Birk Rosbach er enig i, at situationen skal tages alvorligt, men ser ingen grund til at bekymre sig for meget.

Også Suzette Frovin (SF), formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget, afholder sig fra at lade sig skræmme for meget.

- Det er klart, at hvis vi ikke gør noget ved det, kan det blive et alvorligt problem. Men man skal passe på med at sige, at fordi de starter i 0. klasse og ikke fagligt er på niveau, så er de tabte, siger hun og tilføjer:

- Men jo flere børn vi kan hjælpe til at have et bedre fundament, når de starter i skole, desto bedre. Det gør bare skolestarten lettere og sjovere for børnene.

Alle tre peger på, at der allerede er et godt samarbejde mellem skoler og daginstitutioner, og det vil være gennem det samarbejde, der skal laves handleplaner.