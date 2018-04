- Samtidig må vi går ud fra, at varmeudgifterne falder, bemærkede han og roste kommunen for at have været meget lydhør overfor klubbens ønsker undervejs i processen.

Også formanden for Nyborg Motorbådsklub, Ragner Korsgaard, valgte at fokusere på alt det gode, som venter forude. Modsat dykkerne får klubben ikke nødvendigvis mere plads. Til gengæld bliver der tale om nye og forbedrede faciliteter.

- Vi kan slet ikke få armene ned. Indtil videre har vi haft klubhus i lokaler fra 1981, som vi er vokset ud af. Heldigvis kan vi låne roklubbens lokaler, når vi skal afholde generalforsamling og lignende. Men det bliver fantastisk, når byggeriet engang er afsluttet. Vi får langt mere plads at være på, og samtidig får vi et sted, hvor vi kan opbevare vores både, sagde formanden for den lokale dykkerklub, Pierre Boutrup.

Søren Svendsen (V), næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, valgte som den første at tage ordet, da der forleden var indkaldt til rejsegilde på de nye klubhuse på havnefronten. På grund af den kolde vinter er byggeriet blevet tre-fire uger forsinket, men det var ikke nok til at ødelægge det gode humør hos en række af de foreninger, der var repræsenteret på dagen.

Nyborg: - Vi har haft en rigtig lang proces omkring marinaprojektet, som har involveret mange mennesker. Derfor glæder det mig meget, at vi nu står her i dag, hvor kan se, at det begynder at ligne noget.

I 2017 færdiggjorde man en totalrenovering af havnens servicekaj med ny bådkran, ny mastekran og to nye slæbesteder. Samtidig blev dykkerklubbens, motorbådsklubbens og småbådklubbens lokaler revet ned, og i efteråret tog man fat på etableringen af de nye bygninger på havnefronten, der også skal huse et nyt havnekontor og en sejlerstue for gæstesejlere.Sejlforeningen og roklubben har ønsket at beholde deres eksisterende klublokaler , som til gengæld er blevet sat i stand. Helhedsplanen indeholder også en fase 2. Den vil ifølge Anders Thorsen fra Nyborg Kommunes tekniske forvaltning blive sat i gang cirka 1. maj næste år.

Byggeriet af de nye klubhuse er et led i helhedsplanen for Nyborg Marina til lidt over 100 millioner kroner. Første skridt blev taget i 2016 med etableringen af en ny maritim legeplads og en ny pier til gæstesejlere.

Den nye lokalplan for hele området er vedtaget, og sidste år kom frem, at Lokale- og Anlægsfonden er parat til at støtte det opvarmede bassin med 9,1 millioner kroner - et godt stykke over de otte millioner kroner, som ellers plejer at være det maksimale støttebeløb i den slags sager.

Nyborg Kommune er dog ikke færdig med at søge om fondsmidler til projektet, oplyser Anders Thorsen.

Derudover har kommunen forpligtet sig til at bygge en mindre lystbådehavn i Tømmergraven i tilknytning til det nye boligbyggeri, som Pædagogernes Pensionsfond står for.Først gælder det dog byggeriet af de nye klubhuse, der ventes klar til brug 1. november. Ingeniør Torben Boe fra firmaet Jema Consult lagde især vægt på én detaljer i sin tale ved rejsegildet, nemlig det skæve tag på de nye klubhuse.- Det her er det byggeri, jeg har været med til, som er mest skævt. Men det er, hvad jeg vil kalde kontrolleret skævt, sagde han med et glimt i øjet.