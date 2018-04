- Jeg kan godt lide at komme ud, men jeg kan sørme også godt lide at komme hjem. Jeg synes, vi har alt i Middelfart. Vi har beliggenheden, vand, skov og strand - og et bredt foreningsliv, når jeg tænker på, hvad mine børn har nået at kunne snuse til, siger Claus Hansen.

Claus Hansen bor i Ø-kvarteret i Middelfart sammen med Jette De har tre børn, Thea på 21, Oscar på 15 og Hjalte på 13 Uddannet kommis i Kvickly i Middelfart Arbejdet som underviser på Andelsskolen Severin, derefter i Merlin-kæden Afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse siden 2007. Formand for Rock Under Broen i 2008 og 2009 Næstformand i bestyrelsen for Middelfart Gymnasium & HF

At han i dag sidder som afdelingsdirektør i privatafdelingen i Middelfart Sparekasse i Middelfart er i højere grad et udtryk for tilfældigheder end en veltimet karriereplan.

Efter Andelsskolen gjorde han karriere i Merlin, hvor han endte som kædechef for alle 51 butikker i landet helt fra Frederikshavn til Københavns Lufthavn. Det var faktisk et job, han var rigtigt glad for, indtil kæden kom på udenlandske hænder.

Og så var det, at tilbuddet om at blive afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse pludselig kom.

- Jeg fik faktisk aldrig svaret, for jeg var så overrasket over at få tilbuddet. Så ringede Herbert (sparekassens daværende HR-direktør Knud Herbert Sørensen, red.) og sagde, at han havde et udkast til en kontrakt, fortæller Claus Hansen.

Siden er det blevet til 11 år som afdelingsdirektør. Og mange andre poster. Formand for fodboldklubben MG&BK, formand for Rock Under Broen i 2008 og 2009, og nu en af hovedkræfterne bag den succesrige genrejsning af endagsfestivalen.

- Jeg har mange kasketter. Det har været en lang tur, der begyndte med, at jeg var rimelig til at spille fodbold og efter syv-otte år på førsteholdet gerne ville give noget igen, siger Claus Hansen.

Der er ingen tvivl om, at han er god til mange ting, bare ikke til at sige nej. Så han kan ikke lade være med at involvere sig. I at lave 80'er fester i Lillebæltshallerne, når Rock Under Broen skranter, når fodboldklubben mangler en formand. Og så videre.

- Der er rigeligt, der står og fortæller, hvor ringe det hele er. Jeg foretrækker at lægge nogle timer i et stykke arbejde og gøre en forskel, siger Claus Hansen.

Nu fylder han 50 år, og Middelfart Sparekasse inviterer til reception i den anledning torsdag den 3. maj fra 14 til 16. Indtil videre er det med fuld fart frem i både sparekassen, fodboldklubben og Rock Under Broen. Han ved godt, hvad han gerne vil huskes for, når tempoet engang bliver sat ned.

- Det betyder meget for mig, at folk ser mig som en, der har været aktiv, som har sat gang i ting og gjort noget for byen, siger fødselaren.