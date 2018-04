Atlético Madrid hentede et godt resultat, da det torsdag blev 1-1 i den første Europa League-semifinale ude mod Arsenal.

Men det var uden cheftræner Diego Simeone på sidelinjen i størstedelen af kampen.

Simeone blev tidligt sendt op på tribunen på grund af et vredesudbrud mod kampens franske dommer. Et vredesudbrud, han risikerer flere kampes karantæne for. Han vil derfor gøre noget ved temperamentet.

- Jeg har det ikke godt med min udvisning, selv om jeg forstår, at den slags kan ske i kampens hede, når man følger med i det, der sker på banen, siger Simeone.

- Jeg ved, at jeg skal forbedre mig på det punkt. Intet, jeg kan sige nu, kan ikke gøre det godt igen, siger Simeone.

Det var særligt en tidlig udvisning til Atléticos Sime Vrsjalko, der fik Simeone op i det røde felt.

Vrsjalko fik sit andet gule kort efter bare ti minutters, og dermed havde Atlético udsigt til 80 minutter med en mand i undertal.

På en scoring af angriberen Antoine Griezmann lykkedes det dog alligevel Atlético Madrid at hente et yderst brugbart resultat, efter at Alexandre Lacazette havde bragt Arsenal foran.