Kim Jong-un vil invitere udenlandske eksperter til at overvære nedlukning af Nordkoreas atomtestcenter.

Nordkorea vil allerede næste måned begynde at demontere sit anlæg for atomprøvesprængninger i den nordøstlige del af landet.

Og udenlandske sikkerhedseksperter og journalister vil blive inviteret til at overvære nedlukningen.

Det sagde Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på fredagens topmøde med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

Det oplyser en talsmand for Sydkoreas præsident søndag, skriver nyhedsbureauerne AFP og AP.

- Kim sagde under topmødet, at han vil gennemføre lukningen af atomtestcentret i maj, siger Moons talsmand.

Det er kun en uge siden, at Kim Jong-un via det statslige nyhedsbureau KCNA meddelte, at landets atomprogram ville blive sat på pause og prøveaffyringer af ballistiske missiler indstillet.

Beslutningen blev begrundet med, at Nordkorea er nået så langt i udviklingen, at yderligere forsøg er unødvendige.

Kinesiske videnskabsfolk har dog sat spørgsmålstegn ved, om det er den reelle forklaring.

Ifølge kinesiske undersøgelser er de tunneler, som Nordkorea har anvendt til underjordiske prøvesprængninger af atomvåben, muligvis styrtet sammen. Det skrev den britiske avis The Guardian for nylig.

Og dermed er anlægget, der ligger i Punggye-ri ikke langt fra grænsen til Kina, uegnet formålet.

Men sådan forholder det sig ikke ifølge Kim Jong-un.

- Der bliver sagt, at vi lukker et anlæg, som ikke længere fungerer, men du vil se, at det er i god stand, sagde han på fredagens topmøde.

Det oplyser talsmanden for præsident Moon ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Som endnu et tegn på de seneste måneders opblødning i forholdet mellem de to lande vil Nordkorea også begynde igen at stille urene, så de passer med den tidszone, der er gældende i Sydkorea.

I august 2015 blev tiden i Nordkorea sat en halv time tilbage i forhold til den tidszone, der gælder i nabolandet.