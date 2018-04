USA's præsident, Donald Trump, forventer, at et møde med Nordkorea vil finde sted inden for de næste tre-fire uger.

Det siger han søndag ved en kampagnebegivenhed i byen Washington i den amerikanske delstat Michigan.

- Jeg tror, at vi kommer til at holde et møde i løbet af de næste tre-fire uger. Det bliver et rigtig vigtigt møde om atomafrustningen på den koreanske halvø, lyder det fra den amerikanske præsident.

I marts fortalte Trump, at han ville mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Det møde skulle finde sted senest ved udgangen af maj, og søndagens udmelding tyder altså på, at det holder vand.

Det er endnu uvist, hvor mødet skal finde sted. Men ifølge det amerikanske medie CBS bliver det enten i Singapore eller Mongoliet.