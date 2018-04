Real Madrid varmede lørdag op til næste uges returkamp mod Bayern München i Champions League med en sejr i den spanske liga.

Storholdet fra hovedstaden imponerede dog på ingen måde hjemme på Bernabeu, da Leganes blev slået med 2-1.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane gav spilletid til en lang række reserver, og franskmanden kunne efter otte minutter se Gareth Bale lidt tilfældigt få bolden over målstregen til 1-0.

Det blev også 2-0 til favoritterne kort før pausen, da et indlæg nåede over til bageste stolpe, hvor 21-årige Borja Mayoral kunne banke Real Madrid på 2-0.

Bundholdet fra Leganes havde et stort overtag i anden halvleg, hvor Darko Brasanac fik reduceret til 1-2.

Mod et svagt Real Madrid-hold var Leganes flere gange tæt på at få udlignet.

Selv i overtiden havde gæsterne ikke opgivet håbet om at få point med hjem, og det blev til sidst for meget for Gabriel, der mente, at dommeren var lidt for hurtig til at afblæse kampen.

På grund af sine protester blev brasilianeren præsenteret for det røde kort efter slutfløjt.

Real Madrid indtager tredjepladsen i Primera Division med 71 point. FC Barcelona topper rækken med 83 point foran Atlético Madrid med 82 point.

Barcelona kan søndag sikre sig mesterskabet med uafgjort eller en sejr mod Deportivo La Coruña.

Real Madrid møder tirsdag tyske Bayern München i den anden af to semifinalekampe i Champions League. Spanierne vandt det første opgør i Tyskland med 2-1 og har kurs mod finalen.