Linn Therese Stokke har allerede eget firma og havde egentlig ikke tænkt sig, at hun skulle have endnu ét. Det ender det måske alligevel med, efter hun i weekenden deltog i et intenst iværksætter-arrangement i Odense.

Linn Therese Stokke mødte kun op til Odense Startup Weekend på Syddansk Universitet, fordi hun kort forinden af sin lillebrors kæreste var blevet fortalt om konceptet. Et tredages arrangement, hvor iværksætter-interesserede arbejder sammen på at frisere forretningsidéer, så de måske kan realiseres. - Jeg havde ikke selv en idé med, men tænkte, at jeg kunne få inspiration og nye kontakter. Jeg ville møde andre iværksættere, for jeg kan blive lidt hulemandsagtig, når jeg bare sidder derhjemme og arbejder, siger den 32-årige kvinde fra Odense. Odense Startup Weekend 60 procent af de deltagende til dette års Odense Startup Weekend var kvinder.SDU's Cortex Lab lagde lokaler til iværksætterarrangementet, som strakte sig over fredag, lørdag og søndag.



Fredag blev der pitchet idéer, herefter "kaprede" de pitchende andre deltagere til at samarbejde om deres idé. I går lørdag blev brugt på videreudvikling af idéerne og mentorrådgivning. I løbet af i dag søndag bliver idéerne fremført for fire dommere, som vælger den mest realiserbare.



Arrangementet er sponsoreret af Umbraco, BEA, SEO Partners og SDU og er arrangeret af frivillige studerende.



Dette års 32 deltagende har betalt 200 kroner for at være med. I prisen er alt inkluderet, coaching, sparring med mentorer og forplejning. Linn Therese Stokke har allerede egen enmandsvirksomhed, Notypo, der laver kommunikation, og hun var egentlig ikke mødt op for at starte et nyt firma. Men da avisen møder hende lørdag på andendagen for startup-weekenden, var hun alligevel endt med fredag at stå foran hele forsamlingen og fremføre en forretningsidé. - Jeg sad der og lyttede til 10 stykker, som pitchede alle mulige spændende ting, og så blev jeg simpelthen så inspireret til selv at stille mig op. Jeg har fundet ud af, at det er det, jeg især kan lide ved iværksætteri, opstarts- og idéfasen, siger hun.

Den hurtigt sammentømrede idé flugter med tidsånden: en mobil-app og skyldes et simpelt behov: Linn Therese Stokke ville gerne til Copenhell i år, men manglede nogen at tage afsted med. - Idéen er jo ikke noget, der redder verden, men jeg tror, der er mange, der kender det. Det kan være alt fra akroyoga til kunstarrangementer, hvor man mangler nogen at tage afsted med og ikke har lyst til at deltage alene. Løsningen har Linn Therese Stokke allerede døbt "Huddle" (engelsk for at samles i en gruppe, red.) Hun forestiller sig, at app'en skal fungere ved at trække arrangementer, man er interesseret i, fra Facebook. Derefter kan man ud fra forskellige kriterier, for eksempel valg af mænd, kvinder eller begge køn finde andre grupper, som også mangler nogen at følges med til arrangementet. Flere andre deltagende til Odense Startup Weekend syntes, det var godt tænkt. Da avisen møder hende, sidder hun med to andre deltagere, der kunne se en fidus i hendes oprindelige pitch, og som havde sagt ja til at arbejde sammen med hende om app-tankerne.

