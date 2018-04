Fredag lørdag og søndag lagde Syddansk Universitet lokaler til Odense Startup-weekend, et intensivt iværksættermaraton, hvor folk kan komme forbi med en idé til en virksomhed, få den gennemprøvet, kritiseret og testet over de tre dage.

- Nogle har måske haft en idé liggende i skuffen længe, og så tager de den med her og ser, om den holder vand. Andre kommer måske for at få inspiration, siger Niclas Hannisdal.

Odense Startup Weekend 60 procent af de deltagende til dette års Odense Startup Weekend var kvinder.SDU's Cortex Lab lagde lokaler til iværksætterarrangementet, som strakte sig over fredag, lørdag og søndag.



Fredag blev der pitchet idéer, herefter "kaprede" de pitchende andre deltagere til at samarbejde om deres idé. I går lørdag blev brugt på videreudvikling af idéerne og mentorrådgivning. I løbet af i dag søndag bliver idéerne fremført for fire dommere, som vælger den mest realiserbare.



Arrangementet er sponsoreret af Umbraco, BEA, SEO Partners og SDU og er arrangeret af frivillige studerende.



Dette års 32 deltagende har betalt 200 kroner for at være med. I prisen er alt inkluderet, coaching, sparring med mentorer og forplejning.

Han er en del af gruppen på otte passionerede studerende fra Syddansk Universitet, som frivilligt og nu for tredje gang har valgt at stable eventet på benene i Odense.

- Vi gør det, fordi vi gerne vil give noget til de spirende iværksættere i byen. Mange har naturligt nok ikke ikke følingen endnu for, hvordan idéen vil fungere i praksis, og så er det godt, at en mentor kan sige: "sådan fungerer virkeligheden ikke" eller "dér skal du arbejde hen imod", siger Niclas Hannisdal.