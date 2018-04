Fodbold: Marienlyst var lørdag eftermiddag tæt på point mod Kjellerup IF i 2. divisions oprykningsspil, men på udebane smed fynboerne det hele til sidst.

Marienlyst kom ellers foran efter 19 minutter ved Kristian Weber, hvis føringsmål holdt til pausen, men otte minutter inde i anden halvleg fik hjemmeholdets Kristoffer Lind udlignet. Og den stilling så ud til at blive den endelige indtil overtiden, hvor Marienlysts Simon Haages blev udvist. Og hjemmeholdet udnyttede få minutter efter overtallet til at snuppe alle pointene, da Mathias Færge dukkede de fynske gæster dybt inde i overtiden.

Resultatet betyder, at Kjellerup overhaler Marienlyst i stillingen, og at fynboerne taber et skridt i topkampen. Fynboerne er nu nummer seks og har fire point op til Næstved på andenpladsen. Stillingen i midten af tabellen er ganske tæt i oprykningsspillet, og der er således kun seks point mellem nummer to og nummer ni.