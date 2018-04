1 / 5

Flere lejere har ifølge beboerrepræsentanterne fået besked på, at de bare kunne lade det stå de ikke vil have med. De ting er derefter blevet hevet ud af lejlighederne og fået lov at blive liggende. Affaldet her er imidlertid nu blevet fjernet efter avisen har haft kontakt med ejendomsselskabet. Foto: Nana Hanghøj