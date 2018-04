Odense HC sendte for anden gang på to kampe et hold ud af slutspillet, da fynboerne knuste FC Midtjylland lørdag eftermiddag. Samtidig blev Team Esbjerg klar til semifinalen i den modsatte gruppe, og de bliver dermed Odense HC's næste udfordring.

Håndbold: Odense HC bankede lørdag eftermiddag FC Midtjylland ud af slutspillet, i en kamp, der var så godt som afgjort halvvejs. Det var eller Midjylland, som havde brug for point, hvis holdet ville holde Viborg bag sig i kampen om den anden semifinaleplads i gruppen.

Gæsterne lignede også et hold, der havde alt på spil i kampens begyndelse, og i en noget rodet indledning fulgtes de to hold ad. Men Althea Reinhardt i Odense-målet havde ikke tænkt sig at vise medlidenhed, og med flere gode redninger gav hun hjemmeholdet mulighed for at bygge sig et lille hul.

Odense HC - FC Midtjylland 31 - 22 (14 - 8) Ligaen, slutspil, kvinder.Kampens gang: 2-2, 7-6, 9-6, 12-8 (14-8) 18-8, 21-11, 24-13, 27-20, 31-22.



Mål: Odense HC: Kathrine Heindahl 9, Stine Jørgensen 6, Freja Cohrt 4, Nadia Offendal 3, Mette Tranborg 3, Trine Østergaard 2, Mie Højlund 1, Pearl Van Der Wissel 1, Suzanne Bækhøj 1, Maja Jakobsen 1. FC Midtjylland: Veronica Kristiansen 6, Louise Burgaard 5, Helene Fauske 4, Laura Jensen 2, Mie augustesen 1, Anne Mette Pedersen 1, Emma Friis 1, Louise Ellebæk 1, Julie Pedersen 1.



Bedste spiller: Odense HC: Althea Reinhardt og Emily Sando. FC Midtjylland: Veronica Kristiansen.



Udvisninger: Odense HC: 3 FC Midtjylland: 3



Tilskuere: 1766



Dommere: Michael Gunnar Skjøth Søegaard og Thomas Kalisz Nielsen. Præstation: Nogenlunde



Odense HC's Næste Kamp: Lørdag 5. maj: Odense HC - Team Esbjerg, første semifinale.

Jan Pytlick fik brugt stort set hele sin trup i første halvleg, og alle holdt tempoet højt både i defensiven og i angrebet. Bagud med to fik Midtjylland en mulighed for at kæmpe sig tilbage og få kontakt igen, da Kathrine Heindahl på en noget tynd baggrund blev udvist efter 24 minutter. Men to af midtjydernes overtalsangreb endte med stolpeskud, og gæsterne skulle aldrig komme tættere på end de to mål.

I stedet blæste Odense fra gæsterne op mod pausen, og stillingen var 14-8, da uret lød.