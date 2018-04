FODBOLD: Næsby har i foråret hentet 14 point og kravler stille op gennem tabellen efter at være gået på vinterferie med absolut ingen point.

Nu nærmer Næsby sig den streg, som det gælder om at komme over, hvis holdet vil redde sig en ny sæson i 2. division. Efter 2-1-sejren ude over bundholdet Lyseng er Næsby kun tre point fra og skal i næste weekend til Østerbro og B93, der også kæmper hårdt, inden der er en ny hjemmekamp mod VSK Århus, der ligger under Næsby.

Næsby kom ellers bagud i Lyseng efter 18 minutter efter en frisparks-kombination, hvor Næsby-forsvaret stod og sov.

Men minuttet efter udlignede Christoffer Hermansen efter fint opspil i venstre side. Hermansen gik flot med op og da bolden blev lagt af til ham, sparkede Næsby-stopperen sikkert og fladt bolden ind ved stolpen til 1-1.

Efter 37 minutter tog en Lyseng-spiller hånden til hjælp i feltet, og Martin Lund scorede sikkert på straffesparket til 2-1.

- Sejren var ganske fortjent, men det var ikke vores bedste anden halvleg. Man godt godt fornemme, at kampen var vigtig for os, så spillet blev noget forkrampet i boldomgangen. Vi var tæt på 3-1 et par gange, mens Lyseng ikke kunne true os, sagde Næsby-træner Kristoffer Johannsen efter kampen.

Kasper Dreyer udgik med en forstrækning i den ene lyske, men Næsby-staben håber at have taget skaden i opløbet.