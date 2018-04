Egensedybet: "Tak", lød det mange gange, både fra bidragydere og modtageren, da Sejlklubben Egensedybet lørdag eftermiddag indviede en ny toiletbygning og et nyt handicaptoilet.

Tak sagde formanden for både sejlklubben og Otterup Lystbådehavn Erik Hansen til repræsentanten for Den Lokale Aktionsgruppe LAG-MANK, der har støttet med 421.816 kroner og til Nordfyns Kommune, der har lagt godt 200.000 kroner i projektet.

Og tak sagde Lars Greve fra LAG-MANK. - Vi er afhængige af sådan nogle som jer, sagde han og fortalte at LAG-MANK, der har tre millioner kroner om året at dele ud af, især støtter to typer projekter: Producenter af lokale fødevarer og projekter, der skaber aktiviteter i naturen.

- Samtidig lægger vi vægt på, at det er projekter, der er godt forankret lokalt - sådan som jeres projekt er det, sagde Lars Greve.

Også borgmester Morten Andersen og formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg Anders Thingholm takkede de mange frivillige, der har bidraget til, at sejlklubbens cirka 100 medlemmer og gæstesejlere nu har fået nye, moderne toiletter, badefaciliteter og omklædningsrum.

- Kommunens andel er kommet fra en pulje til projekter, der skaber rammerne om et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, og det må man da sige, at I gør her i sejlklubben, sagde borgmesteren, før hele den frysende flok vandrede mod den nye toiletbygning, hvor en rød snor ventede på et borgmester-klip.

Indvielsen af de nye toilet- og baderum var lagt i forlængelse af den traditionelle standerhejsning, der markerer, at sejlersæsonen for alvor er i gang.

Formand Erik Hansen ridsene nogle af sæsonens aktiviteter op og fortalte blandt andet, at klubben deltager med tre både ved det kommende europamesterskab for Hobie Cat 16, der holdes i Hornbæk i juli.