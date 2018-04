Teater

- Der har blandt andet været et par fra Vestjylland og en flok transvestitter i 50'erne, som holdt en stor fest. Mange publikummer vælger at klæde sig ud, blandt andet piger i burlesque-tøj, som har holdt venindeudflugt, fortæller han.

Fredericia: - Vi glæder os over, der er så mange inde at se det. I aften er der fest efter forestillingen, og det ser ud til, der bliver fuld hus.

Teater Malstrøm blev dannet i 2016 som et semiprofessionelt teater og er derfor stadig i gang med at etablere sig i byen. Burlesque har været med til at udbrede kendskabet til teatret og lokke flere publikummer til at købe billet.

- Det har virkelig rykket sig. Vi har solgt 25-30 procent flere billetter end ved Kabaret Bowie. Vi havde udsolgt til premieren på Burlesque og nogle aftener undervejs, fortæller Martin Bach Sørensen.

Det er også første gang, at Malstrøm har samlet en stor systue for at kreere kostumer til forestillingen. 11 syersker har været i gang.

I år har Malstrøm fire opsætninger. Næste år bliver der minimum tre.

- Vi har lige lagt repertoiret for 2019, så det melder vi snart ud, fortæller han.

Næste forestilling er "Othello", som Talentfabrikken står bag. Opsætningen spiller kun 28., 29. og 30. juni. I september er der premiere på "Beatles Kabaret - All you need is love", mens "Den lille prins" bliver sat op i november.