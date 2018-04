FODBOLD: Det er almindeligt kendt, at Middelfart har et godt hold og det største budget af de fynske hold i 2. division.

Det var erklæret realistisk, at nordvestfynboerne kunne rive hele feltet op bag fra og true både Hvidovre og Næstved. Men det er ikke sket endnu. Slet ikke.

Middelfart-spillerne forlod stadion på Adlerhusvej med nedbøjede hoveder efter endnu et skuffende resultat. 1-1 mod Frem var klubbens femte uafgjorte resultat i kampe, der var spået til at skulle gå Middelfarts vej.

- Vi er et bedre hold end Frems, og vi skaber det, der skal til. Men vi får ikke lukket kampen til 2-0, og så sker der det klassiske, at modstanderen scorer på en mulighed. Det var den eneste chance, som Frem havde og Casper Radza i vores mål havde ikke en eneste redning i kampen, sagde sportschef Søren Godskesen bagefter.

Middelfart kom ellers foran 1-0 på straffespark sikkert eksekveret af veteranen Casper Johansen.

- Så lagde vi et massivt tryk og havde flere chancer i de første tyve minutter. Casper Johansen og Martin Conley havde store chancer efter pausen, men vi var så åbenbart ikke skarpe nok, erklærede Søren Godskesen.

Midt i anden halvleg udlignede den gamle målræv Simon Skibsted, der sparkede bolden bagover sig selv og ind i målet til 1-1.

Heller ikke hjemmeholdets slutoffensiv ændrede det resultat og i sidste minut fik Mathias Damgaard direkte rødt kort, fordi dommeren takserede, at Middelfart-stopperen kom med to strakte ben på en modstander.

- Men det sker mange gange i løbet af en kamp. Han kunne have nøjes med at give gult og han kunne også slet ikke have givet noget gult. Nu gav han rødt. De der kendelser, der er på vippen går bare ikke vores vej i øjeblikket. Næstved har scoret i overtiden og Jammerbugt har scoret i overtiden mod os, og nu bliver det umådeligt svært at nå en af de to oprykkerpladser. Næstved kan komme ni point foran os søndag, og selv om vi skal møde dem igen, så vil gabet så være på seks, selv hvis vi kan vinde den kamp, sagde Søren Godskesen.

Middelfart skiftede midtbane-oprydderen Adigun Salami ud undervejs på grund af knæproblemer.