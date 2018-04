Det betød, at posen blev rystet godt. Ni helt nye medlemmer supplerede de seks medlemmer, som tidligere havde siddet i Ældrerådet - af dem havde fem siddet i flere perioder. Konstitueringen af Ældrerådet gav et forretningsudvalg, der bestod af fire nyvalgte medlemmer og et fra det tidligere Ældreråd.

Johnny Mikael Rasmussen skriver:

- Det har været et stærkt ønske fra forretningsudvalget, at arbejdet i Ældrerådet skal hvile på en decentraliseret struktur, således at alle kan komme til orde og præge arbejdet. Der er således blevet dannet syv faste arbejdsgrupper, der har til opgave dels at udarbejde forslag til høringssvar til Byrådet, dels at udarbejde forslag til det politiske udvalg med rådmanden i spidsen og dels generelt at være aktiv inden for arbejdsgruppen. For at forbedre kommunikationen til medborgerne i Odense, etablerer Ældrerådet for eksempel en ny, moderne hjemmeside i nærmeste fremtid.

- Denne arbejdsform har sammen med et positivt samarbejde med såvel rådmand som administration efterhånden fundet en form, som vi ønskede: At Ældrerådet bliver et kompetent og autentisk talerør for de +60-årige i Odense. Processen har imidlertid haft en del omkostninger for forretningsudvalget, blandt andet stigende samarbejdsproblemer med et mindretal i Ældrerådet. Derfor har jeg besluttet at standse som formand for Ældrerådet, fortæller Johnny Mikael Rasmussen.