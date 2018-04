Morten "Lange" Christensen var ved at smide træningsdragten i slutminutterne. Dalums assistenttræner gjorde sig klar til at komme i kamp. - Det er dejligt at have en assistent, der er klar til at træde ind, når det gælder. Vi skulle lige se det an og se, om vi kunne modstå det tryk, Fremad lagde med boldene ind i feltet. Det viste sig at være bedre at beholde vore kanter inde og få bolden væk fra målet på den måde. Men Morten "Lange" Christensen vil være i beredskab i andre kampe også, sagde træner Anders Nielsen bagefter.

Jørgen Limkilde, en af Årslevs mest frygtede angribere, gennem tiderne var også på stadion for "at lufte sig".

Michael Nielsen, der ellers er gammel Dalum-mand, var i konstant kontakt med mobilen. Som træner i Næsby var resultaterne, der tikkede ind fra Lyseng ikke helt ligegyldig.

Lars R. Jacobsens Park er et af de steder, hvor man kan være nogenlunde sikker på regelmæssigt at komme til at høre "Sultans Of Swing" med Dire Straits.

Rasmus Lund var i begyndelsen ofte i dialog om det taktiske med træner Anders Nielsen i flere omgange af første halvleg.

Dalum-fysioterapeut Jan Larsen ville ikke tage chancer, da han så Tobias Gjervigs beskadigede hånd. - Jeg ved det ikke, men han kan ikke bevæge hånden, sagde han til træner Anders Nielsen, der så tog Gjervig ud.

Rasmus Jönsson og Jeppe Tverskov fra OB's Superliga-trup var på udflugt i Dalum for at slappe af inden søndagens kamp i Haderslev.

Målmands- og håndboldlegenden Claus From var som før set tilskuer i den ende målende. From var landsholdsspiller for Stjernen og keeper for B1909 og fik sin debut mod Austria Wien. B1909 vandt Europa Cup-kampen i 1971 med 4-2, men tabte returen 2-0.