- Men vi faldt på, at vores trup ganske enkelt er for smal. Vi havde to halvskadede spillere siddende udenfor, men dem blev jeg nødt til at sætte ind, da to andre også blev skadet, sagde træner Dennis Iglemose. Mathias Thomsen, Thomas Svendsen og endelig Mike Fraser sørgede for ØFF'ernes mål. (wta)