Glamsbjerg var altdominerende i 1. halvleg af opgøret mod Ø.B. Glamsbjergs unge mandskab løb let forbi deres odenseanske modstander, og kunne gå til pause med en føring på hele 3-0.

I 2. halvleg trak Glamsbjerg sig længere tilbage på banen og lod dermed Ø.B. være spilstyrende. Gæsterne formåede dog ikke rigtigt, at true Glamsbjergs komfortable føring. Ø.B. fik blot reduceret på et mål af Ronnie Nielsen kort før tid, hvor målet nok skulle have været underkendt for hånd på bolden.

- Vi var gode i 1. halvleg og næsten lidt for ivrige. Derfor stod vi lidt længere tilbage på banen i 2. halvleg, og kørte sejren sikkert hjem, sagde Glamsbjergs træner, Johnny Hansen. (Hau)