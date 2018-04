Boganmeldelse

Med krimien "Pigen uden hud" indledte Mads Peder Nordbo sidste år det, der nu tegner til at blive en serie, som udspiller sig på baggrund af Grønlands barske natur. Ikke kun omgivelserne er brutale i det univers, Nordbo opbygger og folder yderlige ud i "Kold angst". Han er optaget af, hvordan mennesker misbruger hinanden enten for at tilfredsstille de drifter, vi nu engang er udstyret med, men også politiske og magtmæssige ambitioner er med til at vise, hvor tynd civilisationens hud er. Gnid lidt på den, og en blodig og rå virkelighed popper ifølge Nordbo op. "Kold angst" er for læsere, der kan tåle at stifte bekendtskab med den slags.

I romanen bevæger vi os i to tidsperioder. Tilbage i 1990 var man på Thulebasen i gang med medicinske forsøg. Målet var at gøre mennesker i stand til at udholde lave temperaturer gennem lang tid. Journalist Matthew Caves far deltog og døde som udløber af den psykiske stress, forsøgspersonerne udsattes for. Det er i det mindste det, Matthew har troet frem til 2014, der er romanens nutid. Sammen med "kvinden uden hud", Tupaarnaq, kommer han til at stifte bekendtskab med en verden af bedrag og perversion. Men Nordbo kan mere end det: Som et sidespor følger vi også overvejelser over det grønlandske samfunds fremtid, det er ikke mindst den del, der gør bekendtskabet med "Kold angst" til mere end grusom underholdning for mig.

Krimi: Mads Peder Nordbo: "Kold angst"

368 sider, Politikens Forlag