Boganmeldelse

Lad være med at læse dette eventyr, hvis du ikke vil have noget tænke over de kommende uger. For det er ikke noget rart, og det er kompliceret og ikke til at få hold på sådan med det samme. Forfatter Jesper Wung-Sung, der er bosat i Svendborg og stammer fra Ærø, er en mester i at ætse stemninger ind i den læser, der åbner hans bøger. Stemninger man altid vil huske efter, at de er slået an inden i en. Senest med romanen "En anden gren", som han modtog De Gyldne Laurbær for.

Nu har han skrevet et eventyr som ungdomsbog om unge Alfred, der sidder i gabestokken på byens torv, mens den ene konge efter den anden regerer. Mere end 40 konger er det blevet til. Alfred får byens rådne grøntsager i hovedet, som han sidder der og ikke kan røre sig, men smider så til gengæld de værste bandeord tilbage i hovedet på folk. Det er grimt og grumt, og det er generende som læser at blive suget ind i den malstrøm af tilsvininger og møde alle rotterne, der æder madresterne ved gabestokken.

Alfred får dog også besøg ud over rotterne, der hedder R513 og så fremdeles, hvilket er en god og pædagogisk måde at fortælle på, at der har været mange rotter forbi. Det er tjenestepigen Rebekka. Hun besøger ham hver eneste dag forelsket, som hun er. Men alt det smukke drukner i det grimme, der lukker sig om sig selv, og som bremser fortællingen. Det er svært at forestille sig, at vi kan komme længere væk fra et poleret Disney-eventyr, hvor alle er med på konceptet. Det er godt, men også ambivalent, for man krymper sig som læser. Og det får den 12-årige, der ellers er en habil læser, til at trække sig.

Der er ellers store og vigtige temaer på spil: Kærlighedens magt, frihedens begrænsninger, samfundsrollens tryghed og unges sprogbrug for blot at nævne nogle stykker. Men der bliver ikke lukket op for dem, med mindre læseren insisterer på at kæmpe sig frem til den forløsende slutning.

Ungdomsbog: Jesper Wung-Sung: "Alfred og gabestokken"

104 sider, Høst & Søn