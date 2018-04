Antennen

Jeg var vild med varulve, da jeg var barn. Glubsk slugte jeg alle de varulvehistorier, jeg kunne finde. Særlig frydefuldt var det at sætte tænderne i "videnskabeligt" materiale, som sandsynliggjorde at ulven i os ikke kun var fiktion. Det kræver nok ikke mange semestre på psykologistudiet at gennemskue præ-teenagerens fascination af menneskets forandring til noget dyrisk og farligt - beskrevet i sikker eventyrlig afstand fra de reelle forandringer, som rasede i kroppen. Lige så eventyrligt var vi mange, der modtog nyheden om den rigtige ulvs indtog i den danske natur. Hurtigt delte befolkningen sig i de bekymrede og de begejstrede. Generelt kan man vel sige, at de bekymrede bor tæt på ulvens nye jagtmarker, mens de begejstrede på afstand hylder bio-diversiteten.

“ Det moderne, urbane menneske savner en fri natur, som ikke er indhegnet, tæmmet og udnyttet. Ulven bliver en romantisk repræsentant for det vilde, som vi for længst har tabt og glemt. Og måske endda også for det vilde og utæmmede i os selv.

Men oplagt er det også at se bekymring og begejstring på baggrund af ulvens symbolske værdi. Ulvens kulturelle betydning.

De bekymredes symbolske læsning af ulvens indvandring er nærmest banal. Det fremmede, vilde er kommet over grænsen og forstyrrer freden! Ikke overraskende at Dansk Folkeparti har grebet ulvens ankomst til at minde om frygt. Men de begejstredes velkomst indeholder nok også mere og andet end glæden over naturens mangfoldighed. Under argumenter om naturens egen ret, gemmer sig en længsel efter autenticitet. Det moderne, urbane menneske savner en fri natur, som ikke er indhegnet, tæmmet og udnyttet. Ulven bliver en romantisk repræsentant for det vilde, som vi for længst har tabt og glemt. Og måske endda også for det vilde og utæmmede i os selv. I en tid, hvor vores kollektive overjeg aldrig har været større, repræsenterer ulven en ventil. Den ensomme, smukke, farlige strejfer, som vi ikke kan kontrollere og bestemt ikke skal indhegne. En naturlig fare, som vi hilser velkommen som en del af livet i en verden, som ellers efterhånden har udgrænset alle risici. Vi lever i en tid, hvor den sociale kontrol på godt og ondt omfavner os alle. Alle er blevet den anden, og ingen er sig selv. Og i denne tid, hvor "krænkelse" omsiggribende fylder vores sind, hilser vi ulven velkommen, som den krænker vi har brug for, for ikke endegyldigt at fortabe os ind i civilisering. Således vil det være mit gæt, at ulven i de kommende år ikke blot vil fylde i vores natur, men i høj grad også i vores kunst og tanker. Kunsten havde brug for ulven. Som den krænkende fare og det vildes frihedssymbol.