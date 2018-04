Cd-anmeldelse

Makkerskabet med pianisten Thomas Clausen her på den dansk/israelske singer-songwriters 11. album skaber øjeblikke af ægte jazz, tydeligere end på andre af guitaristen og sangeren Dalia Faitelsons udgivelser. Et strejf af "world" sørger blandt andre Ayi Solomon, percussion) dog for i flere af kompositionerne, og det melodisk-blide kammerjazzede understøttes af Soma Allpass på cello, hvis strenges stemmer ofte matcher Dalia Faitelsons egen.

Uden at fornærme Faitelson, måske snarere det modsatte, må det konstateres, at inspirationen fra Joni Mitchell er evident, og at hendes på én gang hæse og klangfulde stemme har en slags hypnotiserende karakter. Det gør sig især gældende i "Make a Wish", mens den sydamerikansk inspirerede "I Believe In" skaber et behageligt rytmisk univers. Samspillet med Thomas Clausen, understøttet af Frederik Damsgaard på bas og Anders Provis bag trommerne, føles ikke overalt inspirerende eller givtigt for alle parter på udgivelsen, men den nænsomme instrumentation sikrer en vis form for dynamisk liv. Dalia Faitelson står selv for alle kompositioner og næsten alle arrangementer. Hendes tekster er - tjabombom - som tekster nu ofte er i dette musikalske univers, de driver musikken frem, men stor lyrik er det ikke.

Jazz: Dalia Faitelson: "Powered by Life"

Losen Records