FODBOLD: Der var silende regn og banen var lækker og saftig, men alligevel kneb det for aktørerne i de første tyve minutter at få styr på førsteberøringerne.

Århus Fremad kom med et temmeligt fysisk hold og lurede konstant på at slå den ned bag Dalums bagkæde, hvor Rasmus Schmidt var sat ind som stopper ved siden af Rune Corfitzen. Dalum holdt Århus Fremad helt fra chancer før pausen og keeper Rasmus Lund var meget sikker i sine aktioner.

Kampen Kort Dalum-Århus Fremad 1-0 (0-0)Mål: 1-0 Frederik Humlegaard (80) dukker op ved den forreste stolpe efter flot omstilling ført frem af Martin Høgstad og en rasende sprint af Marco Berthelsen.



Advarsler: Arfan Habibi, Århus Fremad (63), Lukas Harder, Dalum (90+4).



Dalum (4-5-1): Rasmus Lund - Jonas Eigaard Andersen, Rasmus Schmidt, Rune Corfitzen, Mathias Schilling (32. Balder Adelgaard) - Martin Høgstad, Lukas Harder, August Nielsen, Tobias Gervig (37. Alexander Nicolajsen), Frederik Humlegaard - Marco Berthelsen.



Bedste spillere:



Dalum: Rasmus Lund Århus Fremad: Mathias Nygaard



Dommer: Jacob Karlsen - sikker ledelse.



Tilskuere: 149



Næste kamp: Lørdag 5. maj, kl. 14.00, Dalum-AB

Lukas Harder havde efter en smart kropsfinte et fornuftig afslutning i Fremad-feltet og Frederik Humlegaard misbrugte en stor chance og var i den del af kampen ved at drukne i de mange dueller med sin lidenhed.

Desværre for Dalum måtte træner Anders Nielsen ret hurtigt skifte og rykke rundt. Mathias Schilling en en stor og lynende hurtig venstre back og han havde et par gange vist sine evner til at lukke alt ned med en gevaldig sprint. Men så rykkede det i fibrene og han måtte ud. Lidt efter blev fysioterapeut Jan Larsen igen sendt i galop hen over græsset. En Århus Fremad-spiller havde trådt Tobias Gervig på hånden.

- Schilling har ofte de problemer med muskulaturen, og Tobias' hånd ser meget skidt ud og den er formentlig brækket. Men Balder Adelgaard kom ind som højre back efter, at Jonas Andersen blev rykket over i Schillings side og Balder gjorde det fantastisk. Alexander Nicolajsen kom ind, selv om han havde meldt sig skadet og det gik jo fint. Jeg synes virkelig, at der var nogen unge gutter, der arbejdede hårdt for holdet, sagde træner Anders Nielsen, da det hele var endt lykkeligt.