FODBOLD: 18-årige Mathias Jørgensen trænede med Superliga-holdet lørdag formiddag, selv om han normalt skulle spille for U19-ligaholdet senere på dagen mod hans gamle klub FC Nordsjælland.

Det ligner en tanke.

- Jeg vil give alt uanset, om jeg starter inde eller på bænken i Haderslev. Men det er en drengedrøm at være med til fuldtidstræning på det højeste professionelle niveau i Danmark. Her kan jeg blive matchet og presset hele tiden, så jeg lærer at tænke og handle hurtigere. Det hjælper mig en masse rent fodboldfagligt, siger han til Sport Fyn efter at have slæbt alle boldene fra bane 1 ind, som det sig hør og bør for den yngste mand i truppen.

I øjeblikket drøftes det internt i hvilket omfang, han skal være fast Superliga-spiller efter sommer.

- Det foregår lige nu lidt bag lukkede døre. Jeg skal i 3.g efter sommer, men vi arbejder i øjeblikket på at se, hvordan det kan passe med træningstiderne. Jeg har lige nu fokus på, at jeg er 1.års-U19 og det er mit hold, og så står jeg til rådighed for Kent Nielsen, hvis han har brug for mig. Om jeg starter inde i Haderslev, må vi se på dagen, siger den lange knægt med det hurtige antrit