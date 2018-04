Østfyn: Den nye overenskomstaftale for lærerne, der blev indgået fredag, rummer ingen national aftale om lærernes arbejdstid. I stedet er parterne blevet enige om at nedsætte en såkaldt undersøgelseskommission.

Det får nu borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V), til at tale om behovet for en lokalaftale for lærerne. Noget, Venstre i Nyborg ellers hidtil har afvist.

- Jeg vil gerne være med til at tage en åben drøftelse af, hvordan vi kan lave en lokal aftale, der kan være med til at sætte vores folkeskoler endnu mere på landkortet og forhåbentlig kan have en positiv betydning for både fastholdelse og rekruttering af lærere i fremtiden. Derfor vil jeg tage initiativ til at indkalde lærernes organisation, skolelederne men også de politiske partier til forhandlinger, fortæller han.

Meldingen vækker glæde hos formanden for kreds 80 i Danmarks Lærerforening, Peter Lund Andersen. Han har længe været fortaler for en aftale, der kan være med til at sikre en større grad af fleksibilitet i måden, lærerne arbejder på. For eksempel når det handler om forberedelsestid. Men også et loft over antallet af undervisningstimer står højt på ønskelisten.

- Det kan jeg kun hilse velkommen. Overenskomstaftalen indeholder en opfordring til et bedre lokalt samarbejde. Derfor havde jeg selv planer om at ringe til borgmesteren, men det er rigtig fint, at han på den måde kommer mig i forkøbet. Det er vigtigt for os, at vi ligesom alle andre grupper får lov til at forhandle vores vilkår. Den motivation og arbejdsglæde, det kan give at have aftale vilkår, skulle gerne smitte af på undervisningen. Derfor giver det god mening både for kommunen og for medarbejderne, bemærker Peter Lund Larsen og peger på, at Nyborg er den eneste kommune på Fyn, der ikke har en arbejdstidsaftale for lærerne af nogen art.