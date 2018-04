1100 meter modeljernbanespor spredt ud over 324 kvadratmeter lyder som enhver modeljernbane-entusiasts våde drøm. Stiftstidende brugte Blangstedgårds 30-års jubilæum til at besøge Odense Model Jernbane Klub, der holder til i området. Her er modellerne bygget så minutiøst, at selv fiskedammene på anlægget ser ud til at indeholde små fisk.

Den har eksisteret siden 1949, men "kun" været i lokalerne her siden 1992, da medlemmerne overtog et råt og kedeligt lokale, som med tiden har fået sit eget liv.

Vi har fået lov til at komme på besøg i denne særlige verden, for i anledning af Blangstedgårds 30-års jubilæum holder klubben åbent hus.

Et sidespor tager også tog til Svendborg, hvor færgen ligger klar til at sejle vognene til Ærøskøbing.

Holder til i lokaler på Blangstedgårds Allé 95 - medlemmerne er i klubben hver onsdag fra 9 til 22, hvor køreplanskørslen holder toge og folk i gang. Klubben har 24 aktive go 26 passive medlemmer.Alt i landskabet, inklusive toge, bygninger og færger, er fremstillet i skala 1:45, og det meste er bygget i hånden. Sporene er digitalt styret.Hvis man vil vide mere eller kunne tænke sig at blive medlem, kan man læse mere på www.omjk.dk . (uss)

Man finder den på Blangstedgårds Allé i Odense. I et 324 kvadratmeter stort lokale, hvor 1100 meter modeljernbanespor fragter lokomotiver, person- og godsvogne fra Nyborg Færgehavn til Middelfart via Hjulby, Odense, Holmstrup og Tommerup.

Hvis man tror, at modeltog er noget, man leger med, skal man blive væk fra. For modeltog er noget, man kører med, som klubbens formand Niels Julsrud bemærker.

Det betyder, at togene følger en køreplan. Ellers kan det nemt gå galt, når nogle af de 35 lokomotiver og 250 vogne af forskellige slags bevæger sig rundt i landsskabet på skinner, banket på plads af 400.000 skinnesøm.

Her ligger en planteskole med et lilleanlæg til gæsterne, der kan sidde på hvide bænke under en stribet parasol. Et stykke væk finder man en fiskedam, og kigger man godt efter, kan man skimte fiskene under vandet.

- Ham, der lavede det, fandt nogle små blomsterfrø, som blev puttet ned i en plastikmasse, sådan at de ligner fisk, fortæller Niels Julsrud.

Ikke langt derfra sidder en ræv og kigger ud fra en rævegrav. Og så - under en bro, lidt i skyggen, væk fra de mest nysgerrige blikke - står Anders And på et lille skateboard.

Formanden trækker på smilebåndet, da han opdager figuren, som bliver fjernet med det samme.

- Vi har et medlem, en gammel styrmand, der elsker at gå og lave sådan noget. Og så tror han ikke, vi opdager det, siger han.

Den slags små drillerier er også en del af det gode sociale sammenhold i modeljernbaneklubben, der ellers arbejder efter, at tingene skal være så realistiske som muligt.

- Når man sidder derhjemme og har brugt vinteren på at bygge et lokomotiv, er det en fornøjelse at få det herud og køre med det der, hvor det hører til. Ikke for at genere nogen, men mange af de private anlæg er jo noget sammensurium af også tyske landskaber med bjerge og den slags. Og det hænger jo ikke sammen. Det skal være realistisk for os - det er hele idéen, siger Niels Julsrud.