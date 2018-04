Interview

Med stillingen som ny direktør for forlaget Gyldendal vender Morten Hesseldahl tilbage til litteraturen - og dermed vender han også hjem til det, der altid har været et væsentligt omdrejningspunkt i hans liv. Det er nemlig her, i bøgerne, at vi kan finde både indsigt og udsyn.

Når Morten Hesseldahl som barn drog på eventyr, var det ikke kun noget med at åbne døren i hjemmet i Odense og gå ud i verden. Det var i høj grad også noget med at sætte sig med en bog og ord for ord blive draget ind i både velkendte og ukendte universer. Der var Thøger Birkeland, der beskrev et eventyrligt barndomsland, som drengen Morten til dels kunne spejle sig i. Der var Ole Lund Kirkegaard, der gjorde vidunderligt oprør mod autoriteterne. Der var let læste børnebøger og klassikere, der alle som en lagde fundamentet til en kærlighed til litteraturen, som med årene kun voksede sig stærkere. 4 råd fra Morten Hesseldahl, hvis du vil i gang med litteraturen 1. At læse skal føles lystfuldt og ikke som lektielæsning.2. Spørg familie og venner om deres store læseoplevelser. De bedste anbefalinger er ofte fra dem, du kender.



3. Tag et kig på de gamle klassikere af navne som Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen, så kan man altid læse alt det andet.



4. Husk, at man ikke tager skade af at læse Dan Brown. Det behøver ikke være enten eller, og der er ingen grund til at være kostforsager. - Der var noget der, som fik mig til at føle mig hjemme i den verden, og det er en af grundene til, at litteraturen er så vigtig. Den gør dig bedre til at aflæse verden omkring dig. Den giver dig også en chance for at leve dig ind i et liv vidt forskelligt fra dit eget. I bøgerne kan du pludselig mærke, hvordan det er at være konge eller undertrykt kvinde, og det er med til at give dig forståelse for verden og udvikle din empati, siger Morten Hesseldahl, mens han skænker kaffe op i det kontor, som han efter fire år på posten som direktør for Det Kongelige Teater nu overlader til Kasper Holten. Morten Hesseldahl Født den 11. december 1964 og opvokset i Odense. Han har studeret filosofi, er uddannet i grafisk teknologi og har desuden en eksamen i økonomi.Startede sin karriere i forlagsbranchen, hvor han var frem til 2007, hvorefter han fik topposter på først Information, så i DR og siden Det Kongelige Teater. Tiltræder som direktør på forlaget Gyldendal den 1. maj.



Som forfatter står han bag flere tegneserier og en række spændingsromaner.



Morten Hesseldahl er gift og har en datter. Selv er han på vej hjem i mere end en forstand. I januar blev det offentliggjort, at han fremover skal stå i spidsen for forlaget Gyldendal, og det var her, hans eget arbejdsliv for alvor begyndte efter nogle år i hjembyen Odense, hvor han sammen med en kammerat drev en tegnestue og tegneseriebutik.

Hvad vi kan lære af "Fyrtøjet"

Første gang han trådt ind ad døren til det hæderkronede forlag med en mere end 200 år lang historie bag sig, var det som frivillig. Anden gang var det i et fast job med skiftende titler. Først som pressemand, så ansvarlig for forlagets udgivelser i paperback og siden rykkede han over i den skønlitterære afdeling, hvor en vis hr. Rifbjerg var direktør. - Og selvom jeg næsten ikke kunne tale af bar benovelse, når jeg var i samme lokale som ham, så var det på alle måder en fantastisk tid, hvor jeg lærte helt utrolig meget, fortæller Morten Hesseldahl og sætter så ubesværet og ærligt ord på, hvorfor han allerede som ung og nyuddannet havde kurs mod forlagsbranchen: - Jeg var fascineret af det med at have den frækhed at pege i retning af nogle bøger og sige, at de var vigtige og kunne gøre en forskel. Vi ved jo, at hvis man skal lamme mennesker, skal man give dem så meget information, at de ikke kan vælge, sige han og nævner H.C. Andersens eventyr "Fyrtøjet". Da soldaten en aften bortfører prinsessen, følger hofdamen som bekendt efter og sætter kryds på soldatens port, så hun kan finde den igen. Men hunden leder snarrådigt kongen og hans følge på vildspor ved at sætte kors på alle porte i byen. - Vores problem i dag som mennesker er, at vi har svært ved at finde det rigtige kryds, der viser os, hvor prinsessen og den gode information er. Og som publicist synes jeg, at man forsøger at lave et meget tydeligt kryds, der viser, at bag denne port er der noget, der forandrer dit liv.

Alle former for litteratur

Mens Morten Hesseldahl var forlagsredaktør på Gyldendal for godt 25 år siden, udgav forlaget blandt andet Jane Aamunds bøger og modtog i en periode, da forfatteren selv var syg, også hendes fanpost. Mængden var overvældende, husker Morten Hesseldahl og genkalder sig nogle af de breve, der lærte ham noget vigtigt. Det er ikke kun såkaldt "fin litteratur", der kan betegnes som vigtig litteratur. - Læsernes reaktioner på Jane Aamund var enormt stærke. De beskrev, hvordan hendes bøger hjalp dem til at tackle deres egen sygdom bedre eller gav dem mod på for eksempel at blive skilt. Så det, at litteraturen giver os mulighed for at leve os ind i andre mennesker, kan også forandre vores eget univers og give os ny handlekraft, siger Morten Hesseldahl, der betegner det som en "helt central opgave" for et forlag at finde tidens vigtigste stemmer og sørge for at formidle det til så mange som muligt. - Det bedste forlæggeri er, når man dels formår at arbejde med de forfattere, der allerede er i huset, men også formår at finde de nye stemmer. Indvandrerstemmerne er for eksempel enormt vigtige i disse år, fordi de kan inspirere og informere om de kampe, der foregår lige omkring os.

Fravær af fælles platform

I den forstand er forlagenes kerneopgave uforandret. Det handler om at udgive litteratur, der rammer os på den ene eller den anden måde, og Gyldendals nye direktør er for så vidt optimistisk. På nogle punkter. Vi læser sådan set lige så meget som tidligere. En positiv udlægning af de sociale medier er ifølge Morten Hesseldahl, at de får os til at skrive mere og være opmærksomme på, hvordan vi formulerer os. Dermed har vi en fornemmelse af skriftsproget, der letter vores vej ind i litteraturen. Og så kan bøgerne stadig noget, som alverdens streamingtjenester ikke kan, nemlig at trække os ind i universer, hvor vi er medfortællere, og hvor der er plads til at skabe vores egne forestillinger. - En af litteraturens store udfordringer er til gengæld, at vi ikke længere har en fælles dannelsesnorm, siger han og uddyber. Engang var det langt mere udbredt, at de fleste læste tidens litteratur. Man kunne sine klassikere. I dag er de fleste ligeglade, mener Morten Hesseldahl. - Det, synes jeg, er en ærgerlig udvikling, for jeg tror, vi har brug for det fælles rum, og jeg vil sådan set godt stå ved, at det er vigtigt, men jeg tror ikke, det er en kamp, der er så let at vinde, fordi vi har så stærk en bevægelse mod det individuelle. Morten Hesseldahl har nu heller ikke helt opgivet på forhånd. En overvejelse er, om det er muligt at genskabe bogklubben i en udgave, der passer til det moderne samfund, for på den måde at lette vejen til det fællesskab, som litteraturen også kan give anledning til. - Kunst og litteratur leverer jo ikke løsninger. Det er ikke en manual, men noget der stiller spørgsmål, og derfor kan det give god mening at snakke med andre om, hvad man har læst.

Hvor opmærksomheden er