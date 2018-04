Enhedslisten strammer reglerne for sine folketingsmedlemmer, som betaler partiskat. De skal til partikassen indbetale indtægter over en metalarbejders løn i København. Nu modregnes også indtægter fra politikernes eftervederlag.

Det har partiets årsmøde lørdag vedtaget i Korsgadehallen på Nørrebro i København.

Forslaget omfatter også borgmestre og EU-parlamentarikere, som er politikere på fuldtid. Derimod afviste årsmødet at stramme partiskatten for lokalpolitikere i byråd og regioner.

FAKTA: Enhedslistens klimakrav Enhedslisten vedtager lørdag ved sit årsmøde i Korsgadehallen på Nørrebro i København en grøn plan. Her kræver partiet blandt andet:



- En ny klimalov skal fastsætte konkrete, bindende mål for Danmarks reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030 og for udbygning af vedvarende energi til 60 procent.



Samtidig skal Danmark allersenest i 2045 være et nul-emissions samfund.



- Fra fossile brændsler til vedvarende energi: Udvinding af fossile brændsler udfases i Danmark. Det indebærer et øjeblikkeligt stop for nye udvindingstilladelser til olie og gas på dansk territorium - også i Nordsøen.



Samtidig satses der massivt på vedvarende energi. Det indebærer blandt andet fem nye, store havvindmølleparker, der bygges over det kommende årti, samt mere enkle regler for landvindmøller, solceller og jordvarme-anlæg.



- Den offentlige sektor og dens indkøb skal bruges som motor i den grønne omstilling. Den offentlige sektor køber hvert år ind for 300 milliarder kroner. Højere grønne standarder og miljøkrav kan afgørende skubbe til den nødvendige grønne omstilling.



Kilde: Enhedslisten.

Afstemningen kommer efter den problematiske sag fra Enhedslistens afgåede teknik- og miljøborgmester i København, Morten Kabell.

Han fik 500.000 kroner i eftervederlag af kommunen, selv om han fra nytår fik et nyt job i konsulentfirmaet Copenhagenize Design Co. Samtidig vedtog partiets Københavnsafdeling at beholde en tredjedel af beløbet i partiskat.

- Københavnsafdelingen gjorde det rigtige, siger Thyge Enevoldsen fra Frederiksberg.

2015 kaldte Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper det "udtryk for grådighed og pamperi", at Venstres daværende forsvarsminister, Carl Holst, efter reglerne beholdt sit eftervederlag fra fortiden som leder i Region Syd.

Derfor har politiske modstandere angrebet Enhedslisten for dobbeltmoral og hykleri.

- Carl Holsts problem var ikke, at han ikke kendte reglerne. Derfor gik Enhedslisten ud med en klokkeklar kritik, siger Hans Jørgen Vad fra Aarhus.

- Morten Kabells problem var ikke, at han ikke kendte regler. Men at det var en politisk sag.

Derfor ville Hans Jørgen Vad forbyde partiets folkevalgte at få eftervederlag. Men årsmødet nedstemte forslaget.

Jean Thierry fra Københavns Nordvest ville beskatte folketingsmedlemmers skattefri omkostningstillæg på 5000 kroner om måneden. Men årsmødet afviste at ændre vedtægterne.

De 600 delegerede vedtog ved håndsoprækning, at afstemningen om omkostningstillægget ikke skulle ske ved håndsoprækning, men elektronisk.

- Vi er ikke bedre mennesker end andre, siger den tidligere borgmester Mikkel Warming fra København.

Han finder det "personligt pinefuldt" at se Morten Kabell blive skoset for at følge de kollektive regler, Enhedslisten har fastsat.