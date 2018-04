Spionage er et gammelt fag og vigtigt for mange stater, siger tidligere operativ chef i PET, Frank Jensen.

Truslen fra fremmede staters øgede spionage mod Danmark har fået PET til at opruste på spionagefronten.

Det fremgår af efterretningstjenestens årlige redegørelse for 2017, der udkom onsdag.

- PET har yderligere styrket sin kontraspionageindsats i 2017 med henblik på at imødegå det øgede trussels- og aktivitetsniveau fra fremmede staters spionage mod danske interesser, står der.

Spionage kan foregå på forskellige måder, fortæller Frank Jensen, der er tidligere operativ chef i PET.

Det er et meget gammelt fag, og det er rigtig vigtigt for mange stater, påpeger Jensen, der er terroranalytiker ved TV2.

- Det går ud på, at man forsøger at få hemmeligheder ud af et land, som man føler kan være ens modstander, siger han.

Men det kan også ske ved at plante specifikke oplysninger i et målland. Det kan være informationer, der får et land til at reagere på en bestemt måde i en bestemt situation.

Det fremgår også af rapporten, at Rusland i dag gennemfører "målrettede påvirkningskampagner i Vesten". Det står ikke direkte, at det sker i Danmark.

Men det nævnes, at "PET kan konstatere aktiviteter", der kan sammenlignes med udviklingen, der ses i andre lande i det nordisk-baltiske område.

Som tredje mulighed peger den tidligere PET-chef på, at spionage også kan handle om, at man går ind i et mere elektronisk lag.

Her kan man hacke systemer for at få oplysninger ud eller for at ødelægge systemet med virus.

- Det er et ret bredt område, siger han.

I rapporten udpeges potentielle mål som dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, udenrigspolitik, militære installationer, kritisk infrastruktur og dansk økonomi.

Det fremgår dog ikke, hvordan niveauet af fremmede staters trusler og spionage er øget.

Og PET ønsker ikke at udtale sig nærmere om indholdet og henviser blot tilbage til redegørelsen.

Rapporten er primært skrevet til politikere, der skal se, hvordan pengene bliver brugt, påpeger Frank Jensen.

- Uden at gå i detaljer skriver de for eksempel det med spionagetruslen. Altså at det generelt set er et stigende problem i Europa, og at vi sætter flere ressourcer ind her i Danmark.

- Men hvorfor man vil gøre det, får vi ikke rigtig noget at vide om, siger han.