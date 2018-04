Omkring klokken 15 har Flemming Vinther, der er topforhandler for de ansatte i staten, forladt Forligsinstitutionen.

- Der er ikke brug for mig lige nu, så nu cykler jeg hjem, tager et bad og kommer tilbage. Vi er overhovedet ikke i mål, men vi er i en god dialog, og det er positivt, siger han.

Han ønsker ikke at sige, hvor langt parterne er fra at nå hinanden.