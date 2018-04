Kerteminde: Hvorfor er der ikke springende vand i springvandet ved rådhuset? Det spørgsmål er redaktionen blevet præsenteret for, og vi iler med et svar.

Tulipanen, der er det dekorative og "springende" punkt placeret midt i et bassin, spyer ikke vand af den simple grund, at bassinnet er blevet utæt, oplyser kommunaldirektør Tim Jeppesen.

- Vi har konstateret, at det er så kostbart at få bassinnet repareret, at det i givet fald skal op på et byrådsmøde og placeres på en prioriteret liste, og vi ved jo alle sammen, hvor meget, der i forvejen står på den liste, siger kommunaldirektøren.

- Men nu har vore folk regnet sig frem til en måde, hvorpå de måske kan reparere bassinnet til en væsentlig billigere penge. Det skal forsøges, og så krydser vi fingrene. Hvis det lykkes, så vil der være vand i springvandet igen inden sommerferien. (ström)